(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Record storico di traffico aereo sull'Italia, gestiti 2 milioni di voli. E' quanto annuncia l'Enav, dopo l'approvazione dei risultati dei primi nove mesi, al 30 settembre. Il traffico di rotta e di terminale è in aumento rispettivamente del 7,2% e del 4,8% in termini di unità di servizio rispetto ai primi nove mesi del 2025. Per quanto riguarda i conti, i primi nove mesi si chiudono con ricavi consolidati pari a 812,8 milioni di euro, in crescita dell'8,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025, un utile netto consolidato a 90,9 milioni di euro (+36,5%), un Ebitda pari a 212,7 milioni (+18%) e un free cash flow a 237,3 milioni, "in netto miglioramento" del 20,1% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Viene, inoltre, rivista al rialzo la guidance per il 2026: traffico di rotta in crescita attorno al 7% (precedente guidance: leggermente inferiore al 6%) , Ebitda in crescita tra l'8% e il 10% rispetto al 2025 (precedente guidance: range +6%/+8%). "Il trasporto aereo nazionale attraversa una fase di forte espansione e i risultati dei primi nove mesi confermano il ruolo da protagonista di Enav. L'Italia si distingue nel panorama europeo per la crescita dei voli, consolidando la propria centralità nelle rotte internazionali. Un primato che rappresenta per noi motivo di soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità nel garantire sicurezza, efficienza e continuità di un servizio strategico per il Paese", ha detto l'amministratore delegato di Enav, Igor De Biasio. (ANSA).