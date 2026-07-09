(ANSA) - BRUXELLES, 09 LUG - "Sottolineiamo l'importanza di attenersi ai percorsi di spesa netta raccomandati e incoraggiamo gli Stati membri a rischio di non conformità ad adottare ulteriori misure di risanamento, tenendo conto della flessibilità prevista dalla clausola di deroga nazionale per la difesa. Prendiamo inoltre atto della proposta di estendere la deroga alle misure volte a rafforzare la resilienza strutturale del sistema energetico e ad accelerare la transizione, mantenendo al contempo la sostenibilità di bilancio, e continueremo a collaborare con la Commissione in merito a tale proposta". E' quanto si legge in uno statement dell'Eurogruppo. (ANSA).