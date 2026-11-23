(ANSA) - BRUXELLES, 23 NOV - A ottobre, il prezzo dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell'Ue è aumentato del 29,5% rispetto a ottobre 2025, confermando un trend di aumenti su base annua registrato ad agosto e settembre. E' quanto emerge dai dati Eurostat, secondo cui in 19 Paesi Ue, inclusa l'Italia, gli aumenti su base annua registrati in ottobre sono stati superiori a quelli di agosto e settembre 2026. In Estonia (+44,1%), Bulgaria (+42,8%) e Lituania (+42,3%) si sono osservati gli aumenti più consistenti. In Italia l'incremento è del 27%, rispetto al 26,7% di settembre e 20,3% di agosto. L'ufficio statistico dell'Ue certifica inoltre un calo dello 0,2% dei prezzi del gasolio rispetto a settembre. Gli aumenti più consistenti si sono registrati in Irlanda (+6,1%), Svezia (+3,1%) e Romania (+3,0%) mentre i cali più marcati in Polonia (-9,0%), Germania (-5,1%) e Repubblica Ceca (-3,6%). A settembre, i prezzi del gasolio sono aumentati del 5,9% rispetto ad agosto 2026. Quanto alla benzina, a ottobre si è registrato un calo del 3,0% rispetto al mese precedente. A settembre 2026, i prezzi della benzina sono aumentati del 6,7% rispetto ad agosto 2026. (ANSA).