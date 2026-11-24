(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Il credito bancario aumenta, ma la distribuzione dei finanziamenti tra uomini e donne cambia pochissimo". E' quanto emerge da un'analisi del sindacato Fabi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In quattro anni e mezzo infatti da dicembre 2021 a giugno 2026, i prestiti intestati alle donne sono cresciuti di quasi il 9%, passando da 94,6 a 103,1 miliardi di euro. Tuttavia, nello stesso periodo, la quota femminile sul totale del credito bancario è salita appena dal 19,94% al 20,09%, con un incremento relativo inferiore all'1%. "In sostanza, nonostante la crescita dei finanziamenti, alle donne continua a essere intestato individualmente soltanto un quinto del credito complessivo". Il confronto con gli uomini rende ancora più evidente la distanza: a giugno 2026 i finanziamenti maschili ammontano a 182,6 miliardi di euro, quasi 80 miliardi in più rispetto a quelli femminili. Una differenza che, anziché diminuire, è aumentata rispetto al 2021, quando era pari a 73,6 miliardi. La sostanziale stabilità del dato nazionale nasconde, tuttavia, dinamiche territoriali differenti. Nel Mezzogiorno il credito intestato alle donne cresce a ritmi quasi doppi rispetto alla media italiana e più rapidamente di quello maschile. Al Nord, invece, la componente femminile registra incrementi inferiori. (ANSA).