(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Dopo l'accesso al pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna del 20 giugno, per un problema di tipo psichiatrico, Abderrahim Fakir fu inviato al centro di salute mentale (Csm), dove si presentò nei giorni successivi. Secondo quanto risulta all'ANSA, al Csm il 42enne, morto il 19 luglio al Pilastro, fu visitato e gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. Quindi gli venne dato un appuntamento per un secondo incontro per i primi giorni di agosto, per proseguire. (ANSA).