(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Fornire "una pronta risposta mediante operatore umano" entro 150 secondi. E' l'obbligo per i call center previsto da un emendamento di Fdi (a firma Eliana Longi) al ddl concorrenza all'esame della Camera. "Il 'tempo totale di attesa', definito come intervallo intercorrente tra il momento in cui viene completata la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui l'utente può essere messo in contatto con un operatore umano, non può essere superiore a 150 secondi", si legge nella proposta di modifica. Viene poi specificato che nella chiamata al contact center "può essere offerto un primo livello di risposta automatica mediante un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di comprendere l'istanza dell'utente e raccogliere i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta. Il sistema deve informare in modo chiaro, preventivo e inequivocabile l'utente del fatto che sta interagendo con un sistema automatizzato di intelligenza artificiale e della possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, l'intervento di un operatore umano o di essere ricontattato" Le imprese alle quali il consumatore ha chiesto assistenza o ha presentato reclamo, sono inoltre tenute a risolvere l'istanza entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. (ANSA).