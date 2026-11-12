(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Abbiamo una partnership, che ha già molto successo sul fronte commerciale, con Leapmotor, regolamentata dalla joint venture con Leapmotor International. Un collaborazione che potrà contribuire allo sviluppo delle attività produttive e industriali e che vogliamo ampliare ad altre opportunità. Ci aiuterà su impianti europei, uno anche italiano, a sviluppare soluzioni elettroniche". Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, all'assemblea dell'Anfia. Filosa ha citato il progetto delle e-car che, come già noto, si faranno a Pomigliano. "Abbiamo anche una partnership a breve con Dongfeng, mentre per Maserati si saprà il 10 dicembre con chi lavoriamo insieme" ha aggiunto il manager. (ANSA).