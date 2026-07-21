(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'Fmi da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. "L'Ucraina - si legge in una nota del Fondo - ha mantenuto una stabilità macroeconomica e finanziaria nonostante la guerra in corso con la Russia, un contesto esterno più difficile e rischi che restano eccezionalmente elevati". Il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, ha detto che "l'Ucraina continua a dimostrare una notevole resilienza" di fronte al conflitto. "Preservare la stabilità macroeconomica rimane la priorità immediata", ha aggiunto. Ha sollecitato una "politica fiscale prudente" e una politica monetaria oculata, unitamente a misure per salvaguardare la solidità del settore finanziario. (ANSA).