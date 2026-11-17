(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nel corso della riunione di maggioranza convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è stata confermata l'attenzione prioritaria per l'adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza". Lo spiegano fonti di maggioranza. Alla riunione in videocollegamento, convocata in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti alla manovra alla Camera, hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L'obiettivo è di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'impianto complessivo, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell'esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza. Tutti i partecipanti hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali", conclude la nota. (ANSA).