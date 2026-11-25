(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - E' rottura tra il blocco dei gruppi Renew Europe e 'Socialisti e democratici' con il Ppe dopo che quest'ultimo si è alleato con l'estrema destra su un pacchetto di norme di semplificazione e accelerazione delle valutazioni ambientali (Omnibus VIII). "Renew e S&d sono allineate su questo: tutte le negoziazioni sull'accordo di medio termine sono sospese fino a nuovo avviso, ciò che richiediamo per riavviare le trattative sono ⁠nuove e forti garanzie nell'accordo per prevenire, una volta per tutte, questo tipo di comportamento sui dossier politici", riferiscono fonti parlamentari vicine al dossier. (ANSA).