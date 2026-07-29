(ANSA) - PARIGI, 29 LUG - Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ''ancora stabilizzato" dopo una seconda notte "tranquilla", secondo quanto riferito dalla prefettura di zona. Diversi focolai sono stati "rapidamente messi sotto controllo durante la notte", in particolare vicino ad Arès, nell'area del bacino di Arcachon, più a nord a Le Temple e nei pressi del campo di Souge (una base militare a meno di 15 km dall'aeroporto di Bordeaux-Mérignac). "La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa", precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano "sfavorevoli" per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e i 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata. (ANSA).