(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti, nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump". Lo riporta in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'ad Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. (ANSA).