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(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle Midterm. Lo scrive il Financial Times. Funzionari Usa hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. (ANSA).