(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'invito" al tavolo sugli attacchi hacker, convocato domani a Palazzo Chigi con le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole, "è arrivato adesso". Lo fa sapere il capogruppo di Futuro nazionale alla Camera, Edoardo Ziello. Anche fonti di governo confermano l'invito, spiegando che i leader dei principali partiti di opposizione sono stati contattati informalmente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e poi sono state inviate email di invito a tutti. (ANSA).