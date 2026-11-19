(ANSA) - LONDRA, 19 NOV - Il Regno Unito ha disposto l'espulsione dell'addetto militare del Myanmar dopo che la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che il Paese asiatico ha commesso un genocidio contro la perseguitata minoranza dei Rohingya. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Ed Miliband, che ha anche convocato l'incaricato d'affari del Myanmar e sollecitato una sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul verdetto, preannunciando ulteriori misure nei prossimi giorni. (ANSA).