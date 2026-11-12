(ANSA) - LONDRA, 12 NOV - Il Regno Unito è il primo Paese a sanzionare tutti e dieci i principali produttori di petrolio russi. Il nuovo pacchetto colpisce anche la compagnia Slavneft e un grande progetto artico di Rosneft, per "aumentare la pressione" su Mosca. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino. "I colloqui di pace sull'Ucraina sono progrediti, ma non è il momento di adagiarsi", ha affermato il premier Andy Burnham, che partecipa al summit. (ANSA).