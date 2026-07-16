(ANSA) - TOKYO, 16 LUG - Le vendite di veicoli elettrici in Giappone sono più che raddoppiate nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati diffusi dalle associazioni di categoria del settore automobilistico, tra gennaio e giugno sono state immatricolate 59.337 auto elettriche, con le EV che si assestano a circa il 3% del totale delle vetture passeggeri vendute nel Paese nel periodo considerato. Secondo i produttori, l'impennata è legata a una combinazione di fattori: da un lato l'arrivo sul mercato di nuovi modelli, dall'altro il sostegno di incentivi pubblici più generosi. A gennaio il governo centrale ha infatti innalzato di oltre il 40% il contributo statale all'acquisto di veicoli elettrici per uso privato, portandolo fino a un massimo di 1,3 milioni di yen, pari a circa 7.000 euro. Tra i maggiori produttori, racconta l'emittente pubblica Nhk, Honda ha riferito che un modello ad alte prestazioni lanciato sul mercato a maggio ha già raccolto oltre 10mila ordini con lunghi temi di attesa per la consegna. Sul fronte degli incentivi locali, a luglio anche l'amministrazione metropolitana di Tokyo ha aumentato del 30% il proprio sussidio per l'acquisto di veicoli elettrici destinato a residenti e imprese registrate in città, equiparandolo a un massimo di 1,3 milioni di yen. Il rafforzamento della domanda interna, spiega la Nhk, arriva in un momento in cui l'industria automobilistica giapponese punta a recuperare terreno puntando su nuovi modelli e su un sistema di incentivi pubblici sempre più strutturato. (ANSA).