(ANSA) - MILANO, 24 LUG - A Daniele Rezza va data "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale", dato che è "tuttora incapace di assumersi, appieno e sino in fondo, le proprie responsabilità". Lo scrive la Corte d'Assise d'appello di Milano che, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. E ciò anche se la famiglia della vittima era contraria e ha manifestato una "chiusura umanamente comprensibile". (ANSA).