(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 02 LUG - Niente più zona economica speciale a Cala Finanza: il progetto di installazione di un glamping da parte della società Tavolara Bay sul promontorio della località costiera nel nord est dell'isola, a Loiri Porto San Paolo, non ha più le autorizzazioni del governo. Il Dipartimento per il Sud di palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'Autorizzazione del 6 febbraio 2026, che aveva acconsentito al progetto. "La revoca è stata adottata proprio in ragione della sopravvenuta revoca, da parte del nostro Consiglio Comunale, della delibera di indirizzo n. 50 del 25 novembre 2025" dice il sindaco Francesco Lai. (ANSA).