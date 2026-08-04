(ANSA) - WASHINGTON, 04 AGO - Gli Stati Uniti hanno revocato il visto dell'ambasciatrice brasiliana a Washington Maria Luiza Viotti, secondo quanto dichiarato da un funzionario del Dipartimento di Stato, dopo che Brasilia si è rifiutata di concedere i visti a due diplomatici americani. La decisione, che secondo il funzionario, non comporta l'espulsione della diplomatica dagli Usa, giunge in un momento di rinnovate tensioni tra l'amministrazione del presidente Donald Trump e quella del suo omologo brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva. (ANSA).