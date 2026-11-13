(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Dobbiamo affrontare l'influenza sproporzionata della lobby dei combustibili fossili. Il futuro del nostro pianeta non può essere negoziato secondo le condizioni di chi trae profitto dalla sua distruzione". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando alla Cop31 di Antalya in Turchia. "I combustibili fossili sono la causa della crisi climatica - ha proseguito Guterres -. Non esiste un percorso credibile verso un clima sicuro senza abbandonarli. Qui ad Antalya, sono stato estremamente chiaro: lo richiede il clima, ma lo richiedono anche l'economia e la sicurezza". Per il segretario generale dell'Onu "abbiamo bisogno di una transizione accelerata che ci allontani dai combustibili fossili, una transizione che sia giusta, ordinata ed equa. La dipendenza dai combustibili fossili espone i Paesi a shock dei prezzi, turbolenze geopolitiche e instabilità. Cambiare fornitore non risolve il problema; ridurne la dipendenza, invece, sì". "Ciò significa espandere su vasta scala l'energia pulita - ha concluso Guterres -, le reti, i sistemi di stoccaggio, l'efficienza e l'elettrificazione pulita, garantendo al contempo che la crescita dell'energia pulita porti effettivamente a una riduzione della produzione, dell'utilizzo e delle emissioni legate ai combustibili fossili". (ANSA).