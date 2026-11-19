(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Hanno permesso calcoli impossibili, aprendo orizzonti importanti anche per la cosmologia e la ricerca sulle onde gravitazionali: per questo gli italiani Stefano Laporta ed Ettore Remiddi, entrambi associati all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, hanno vinto il premio Sakurai assegnato dall'American Physical Society, il più ambito nella fisica teorica delle particelle. Con loro è stato premiato il tedesco Thomas Gehrmann dell'Università di Zurigo. Il premio parla di nuovo italiano dopo 14 anni e prima di Laporta e Remiddi lo avevano vinto solo tre italiani: Luciano Maiani nel 1987, Nicola Cabibbo nel 1989 e Guido Altarelli nel 2012. I tre vincitori dell'edizione 2026 del premio, istituito nel 1984 in memoria del fisico Jun John Sakurai, hanno contributo ai metodi di calcolo relativi alla teoria quantistica dei campi, che unisce meccanica quantistica, relatività ristretta e teoria classica dei campi. Hanno inoltre contribuito a importanti progressi nelle verifiche della teoria di riferimento della fisica contemporanea, il Modello Standard. Remiddi si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisae e ha proseguito la sua ricerca al Centro Internazionale di Fisica teorica (Ictp) di Trieste e al Cern. Per 40 anni è stato professore all'Università di Bologna e associato alla sezione di Bologna dell'Infn. Ha seguito il dottorato di Laporta e a Karlsruhe ha incontrato Gehrmann, allora giovane ricercatore. Laporta ha svolto attività di ricerca nelle Università di Bologna, Parma e Padova, all'Infn, e al Centro Ricerche Enrico Fermi (Cref) di Roma. Gehrmann ha applicato i metodi di calcolo sviluppati da Remiddi e Laporta. Dopo il dottorato a Durham ha fatto di ricerca ad Amburgo, a Karlsruhe, al Cern e ad Aachen; è professore all'Università di Zurigo. (ANSA).