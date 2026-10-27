(ANSA) - TEL AVIV, 27 OTT - Le elezioni sono "una festa per la democrazia che nessuno dovrebbe rovinare". Lo ha detto il presidente Isaac Herzog in visita al centro di controllo della Commissione elettorale centrale alla Knesset. "Ci auguriamo che questa giornata trascorra serenamente, affinché i cittadini israeliani possano esprimere il proprio parere alle urne. È importante ricordare che, anche quando esprimiamo voti diversi, alla fine abbiamo un destino comune in questo Paese", ha aggiunto. (ANSA).