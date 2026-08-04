(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Gli Houthi dello Yemen affermano di aver attaccato un aeroporto saudita. Il portavoce militare, Yahya Saree, ha affermato che i ribelli hanno "colpito con successo un obiettivo sensibile appartenente al nemico saudita presso l'aeroporto di Najran utilizzando un drone", aggiungendo che l'attacco all'aeroporto meridionale è stato "una risposta alla violazione dello spazio aereo sui governatorati di Saada e Hajjah da parte del nemico saudita tramite droni". L'attacco dei ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, arriva mentre le tensioni con l'Arabia Saudita si acuiscono dopo che gli Houthi hanno dichiarato un blocco marittimo contro Riad e colpito le sue navi. (ANSA).