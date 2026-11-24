(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Jensne Huang ha respinto l'idea che sia stato Donald Trump a orchestrare il suo ritorno, affermando che la decisione è stata presa autonomamente dal consiglio di amministrazione. Durante un incontro con i dipendenti stamane ha inoltre smentito che il suo rientro sia dovuto al fatto di essere un "tech bro", uno dei pezzi grossi del settore. "Ho commesso degli errori terribili", ha aggiunto aggiungendo che il suo ritorno non implica che egli sia "al di sopra del codice di condotta". (ANSA).