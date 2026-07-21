(ANSA) - BRUXELLES, 21 LUG - I Paesi Bassi vieteranno l'importazione, l'acquisto e la vendita di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali a partire dal 22 settembre. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri Tom Berendsen ai parlamentari, secondo quanto riportato dai media locali. Il governo olandese ufficializza così una decisione - chiesta dalla maggioranza del Parlamento - che era stata annunciata lo scorso maggio. Sabato scorso anche il Belgio ha formalizzato il bando dei prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. (ANSA).