(ANSA) - ANTALYA, 19 NOV - "Per la prima volta nella storia, il fabbisogno energetico necessario per il raffrescamento degli edifici ha superato quello richiesto per il loro riscaldamento". Lo scrive il World Energy Outlook 2026 della Iea, l'agenzia internazionale dell'energia (organismo Ocse), diffuso in occasione della Cop31 di Antalya in Turchia. "Qualunque sia la direzione che il mondo intraprenderà - scrive il rapporto -, l'aumento dei redditi e la crescita della popolazione sono destinati a far lievitare la domanda di servizi legati all'energia, tra cui mobilità, riscaldamento, raffrescamento e potenza di calcolo. L'aumento delle temperature globali non fa che accentuare tali pressioni". (ANSA).