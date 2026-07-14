(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha avviato la procedura di nomina di Guido Stazi a presidente di Consob. "Sulla Consob, noi siamo favorevoli, come ho sempre detto fin dall'inizio, ad una scelta tecnica di persona esperta, di alto profilo, che conosca i meccanismi, conosca la macchina e sia svincolata dai partiti". Lo ha dichiarato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale, rispondendo a una domanda su Guido Stazi. (ANSA).