(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc., società statunitense che gestisce Character.AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'Autorità - si legge in una nota - "ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati", criticità "nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età" e "tardiva predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e la designazione del rappresentante nella Ue. "Considerati i rischi derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale generativa in un servizio di intrattenimento accessibile anche ai minorenni - aggiunge la nota - il Garante privacy, pur prendendo atto degli interventi adottati dalla società nel corso dell'istruttoria, ha prescritto ulteriori misure. In particolare, Character Technologies dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell'età, assicurare l'efficacia dei meccanismi che impediscono nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori bloccati (il cosiddetto 'periodo di raffreddamento') e predisporre, per impostazione predefinita, i profili dei minorenni in modalità privata". Entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, la società dovrà comunicare all'Autorità le misure adottate. (ANSA).