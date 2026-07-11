(ANSA) - BEIRUT, 11 LUG - Un funzionario libanese ha dichiarato che il suo Paese parteciperà ai colloqui previsti con Israele la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud del Paese. Il funzionario, parlando a condizione di anonimato, ha confermato che "il Libano parteciperà" senza fornire ulteriori dettagli, mentre una delegazione militare statunitense si trovava in visita nel Paese per discutere l'attuazione di un accordo quadro tra Libano e Israele. (ANSA).