(ANSA) - LUJAN, 11 NOV - Il Papa affida il popolo argentino alla Madonna di Lujan e gli chiede: "Accompagna il popolo argentino nel suo cammino. Aiutalo a costruire ponti di carità e reti di solidarietà; suscita in loro l'impulso a continuare a percorrere sentieri di riconciliazione, di comunione e di missione", ha detto nell'omelia della messa, ultimo appuntamento per Leone XIV in Argentina. "Argentina, alzati e cammina!", ha detto Prevost ricordando che il suo pontificato è iniziato l'8 maggio, festa proprio della Madonna di Lujan. Ancora cifre record in Argentina per il Papa. Alla messa a Lujan, l'ultimo appuntamento nel paese, sono presenti più di due milioni di fedeli, tra il piazzale e i viali antistanti la basilica e tutta l'area circostante. Sono i dati forniti dalle autorità locali e diffusi dalla sala stampa vaticana. Ancora cifre record in Argentina per il Papa. Alla messa a Lujan, l'ultimo appuntamento nel paese, sono presenti più di due milioni di fedeli, tra il piazzale e i viali antistanti la basilica e tutta l'area circostante. (ANSA).