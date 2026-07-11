(ANSA) - CASTEL GANDOLFO, 11 LUG - "Sono venuto senza discorso, però con fame, fame di giustizia, con fame di autentica carità, con la fame per una Chiesa che veramente sappia aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione e il perdono della pace". Lo ha detto il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai duecento commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che "si possano eliminare le cause della povertà, si possano eliminare le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo". (ANSA).