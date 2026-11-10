(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Le piogge dei giorni scorsi hanno distrutto moltissime tende di sfollati, mentre gli aiuti umanitari in ingresso restano "insufficienti", anche durante il cessate il fuoco. In questo contesto la scuola parrocchiale del Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza, la più piccola delle scuole cattoliche con 300 alunni prima della guerra, oggi ne accoglie 1.000. A raccontarlo, lanciando un nuovo grido di allarme, è padre Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia della Sacra Famiglia nella Striscia, in un messaggio audio inviato a Pro Terra Sancta. Mentre la maggior parte dei ragazzi della Striscia riesce ad andare a scuola tre volte a settimana per un'ora e mezza, gli alunni della scuola parrocchiale hanno lezione cinque giorni a settimana, per quattro ore e mezza al giorno. La scuola garantisce inoltre un impiego ai suoi insegnanti, in una realtà in cui il lavoro è stato in gran parte distrutto dalla guerra. Per padre Romanelli, l'istruzione è anche un modo concreto per proteggere il diritto allo studio dei ragazzi e il posto di lavoro dei maestri. La parrocchia, racconta il parroco, continua inoltre a procurare acqua potabile a centinaia di famiglie del quartiere, a distribuire cibo in scatola quando disponibile e a sostenere circa ottanta persone già ospitate nel complesso. L'aiuto umanitario su larga scala, spiega padre Romanelli, è al momento molto limitato, ma è in preparazione. "È incominciato il quarto anno di guerra, il quarto inverno, e le persone non vedono un orizzonte di pace. La pace è possibile e la giustizia è necessaria." dichiara Padre Romanelli. (ANSA).