(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Cresce la preoccupazione per l'incremento dei tassi sui mutui immboliari a carico di milioni di britannici sullo sfondo dell'impennata dell'inflazione favorita in particolare dai contraccolpi del conflitto in Medio Oriente - alimentato dagli attacchi dei mesi scorsi di Usa e Israele all'Iran - sui costi dell'energia. Lo sottolinea, come primo elemento di allarme della situazione attuale, il Financial Stability Report, periodico rapporto preparato dal Comitato sulla Politica Finanziaria della Bank of England (BoE) e presentato oggi dal governatore dell'istituto di emissione del Regno, Andrew Bailey. Il contesto, come viene evidenziato, è segnato fra l'altro dal rialzo dei tassi d'interesse al 4% che la stessa banca centrale è stata indotta a imporre nella sua ultima riunione, in risposta alle spinte inflazionistiche nazionali e globali. Mentre in parallelo, sulle famiglie e le imprese, pesa pure il recente via libera dell'Ofgen, autorità di controllo sull'energia, a un balzo delle bollette energetiche del 26% sull'isola da gennaio 2027: aumenti che gli aiuti e gli sgravi promessi dal governo laburista di Andy Bunrnham non sono certo in grado di compensare. Fra gli altri motivi di allerta, la BoE indica poi l'innalzamento del debito pubblico britannico e le incognite sull'impatto crescente dell'Intelligenza Artificiale (IA) sull'attività di business e sull'occupazione futura. Non senza mettere in guardia il Paese dai rischi di una perdurante dipendenza tecnologica dalle forniture di servizi di colossi oligopolisti Usa quali Google Cloud o Microsoft. In positivo, tuttavia, lo stesso Bailey, audito ieri dalla commissione Tesoro della Camera dei Comuni, apre uno spiraglio sulle prospettive d'una prossima frenata dell'inflazione rispetto ai picchi stimati: a patto che i prezzi medi, a iniziare da quelli degli idrocarburi, "restino ai livelli" registrati nelle ultime settimane. (ANSA).