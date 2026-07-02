(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Una perqusizione con contestuale informazione di garanzia per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale, di cui avrebbe fatto apologia, è stata eseguita stamane nei confronti di una portoghese di 34 anni nell'ambito di una indagine del pm di Milano Alessandro Gobbis in cui ci sono altri 4 indagati. La donna ha preso parte a diverse manifestazioni a favore della Repubblica Islamica dell'Iran di cui sarebbe "fervente sostenitrice", tra cui quella dello scorso 25 aprile dove ha sfilato avvolta nella bandiera di Hezbollah, il cui braccio armato, l'Eso, è riconosciuto come organizzazione terroristica. (ANSA).