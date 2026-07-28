(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione: lo ha dichiarato l'agenzia per la gestione delle emergenze. Lo riporta il Guardian. L'epicentro del terremoto si trova a circa 20 chilometri a sud di Kumamoto, la città più grande dell'isola di Kyushu centrale, con una popolazione di circa 700.000 abitanti. I residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana, nonché al rischio di frane, ha dichiarato un funzionario dell'Agenzia meteorologica giapponese. (ANSA).