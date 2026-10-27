(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il presidente israeliano Isaac Herzog è stato tra i primi a votare a Gerusalemme insieme alla compagna Michal Herzog. A Tel Aviv anche nel giorno delle urne i familiari degli ostaggi si sono riuniti per esortare gli israeliani a votare "per il cambiamento, la giustizia e un futuro migliore". Lo riportano i media israeliani. Anche alcuni leader di partito hanno già espresso le loroe preferenze. Il ministro di estrema destra Bezalel Smotrich, presidente del Sionismo Religioso, ha votato nell'insediamento di Kedumin, in Cisgiordania, esortando gli elettori a mobilitare amici e familiari affinché si rechino alle urne e "si assumano la responsabilità dello Stato di Israele, l'unico Stato ebraico". Yair Golan, leader dei Democratici, ha votato a Rosh Ha'ayin. "Oggi è il giorno in cui salviamo Israele. Abbiamo combattuto per quattro anni nelle strade e ora ci rivolgiamo alle urne", ha dichiarato Golan. Anche il ministro della sicurezza di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha votato in un insediamento israeliano in Cisgiordania. (ANSA).