(ANSA) - CARACAS, 10 LUG - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello Stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 del 24 giugno scorso. Durante una visita alle aree colpite di Macuto, Rodríguez ha riferito che sono tornate pienamente operative 21 sottostazioni elettriche. La presidente ha inoltre reso noto che il servizio di acqua potabile è stato ripristinato all'84%, mentre nelle zone ancora isolate la distribuzione prosegue tramite autobotti. Restano invece in corso gli interventi per il ripristino della rete di telecomunicazioni della compagnia statale Cantv. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. (ANSA).