(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Quasi dieci milioni di euro in quattro giorni. Questa la cifra record che segna ai botteghini italiani Odissea, il lungometraggio di Christopher Nolan distribuito da Universal nelle sale dal 16 luglio. La pellicola che nel cast vede Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong'o è stata vista da quasi 1,2 milioni di spettatori nel nostro paese. Nel mondo ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari, di cui 120 milioni soltanto in Nord America. Secondo i dati Cinetel, Odissea ha incassato il primo giorno di programmazione (16 luglio) 2.181.715 euro e ha raggiunto quota 4.506.896 con due giorni di programmazione. Nel week end la cifra è salita esattamente a 9.993.840,75 di euro. Completano il podio della classifica in Italia i due film di animazione Minions & Monsters e Toy Story 5. Il primo nel week-end ha totalizzato 683.842,25 euro (nelle tre settimane di programmazione 5.991.498,83); il secondo 258.358,02 (8.540.306,18 in cinque settimane). Segue in quarta posizione nella classifica Cinetel la saga horror La casa - Il rogo del male prodotta dal creatore del franchise Sam Raimi e diretta dal regista Sébastien Vaniček (Vermin), che ha registrato 171.063,97 nel fine settimana (884.946,04 in due settimane). Quinto è Disclosure Day di Steven Spielberg che in sei settimane ha incassato 4.912.808 (62.422,61 dal 16 al 19 luglio), sesto il film horror Obsession di Curry Barker che in 10 settimane ha totalizzato 5.259.619,46 (in quattro giorni 56.326,77), a seguire Michael in 13 settimane di programmazione ha registrato 25.580.322,23 (nell'ultimo week end 32.295,80), L'Hangar rosso di Juan Pablo Sallato con 18.552,78 nel week-end e 77.430,11 in due settimane, il blockbuster Supergirl di Craig Gillespie con17.794,63 nel fine settimana e 1.281.944,48 in quattro settimane di programmazione). Chiude al decimo posto l'inossidabile Il Diavolo veste Prada con 17.352,80 nel week-end e 32.014.572,44 in 12 settimane di programmazione. Nel fine fine settimana in Italia l'incasso totale è stato di 11,7 milioni di euro con 1,4 milioni di spettatori (di cui quasi 10 milioni di euro e 1,2 milioni di spettatori per l'Odissea), quasi triplicato rispetto allo scorso weekend quando aveva registrato 3.287.650 euro. (ANSA).