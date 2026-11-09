(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Un importante risultato risultato al botteghino per il film Se domani non torno che racconta il femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso tutta l'Italia tre anni fa. La pellicola scritta da Lisa Nur Sultan con Paola Randi, che firma la regia, ed è tratta dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin (interpretato da Filippo Timi) ha esordito con quasi 1 milione 413mila e una media di 2.541 euro su 556 schermi. Il risultato complessivo in 4 giorni rinforzato dall'anteprima con le scuole del 3 novembre, è di 1 milione 921mila euro. Nella classifica Cinetel dal 5 all'8 novembre si conferma stabile al secondo posto Dio ride, dramma storico in costume di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, che ha incassato un altro milione 167mila euro (+3% sul weekend di debutto) con una media di 1.847 euro in 632 sale, per un totale di 2 milioni 770mila euro in 15 giorni. Ha esordito al terzo posto Wild Horse Nine di Martin McDonagh (regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri), che ha messo via 887mila euro e una media di 2.252 euro in 394 cinema. Il complessivo ha toccato 914mila euro in 4 giorni. In quarta piazza il film di animazione Il gatto col cappello, tratto dall'opera di Dr.Seuss, che ha debuttato con 797mila euro e una media di 1.809 euro in 441 cinema per un totale di quasi 959 mila euro comprese le anteprime. Quinta la black comedy Un tranquillo funerale di famiglia che guadagna quasi 666 mila euro (-14%) con una media di 1.652 euro in 403 cinema (+14). Dal 29 ottobre il film di Massimiliano Bruno con Con Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli ha realizzato un risultato complessivo di quasi 1 milione 627 mila euro. Due proposte a tema musica nella top 10. Al sesto posto l'evento live Stray Kids World Tour "Run It" che in due giorni ha incassato 502.406 euro con una media di 5.074 euro su 99 schermi. Al decimo il docufilm George Michael: The Faith Tour ha messo in cascina 185mila euro in tre giorni con una media di 888 euro in 209 sale. In settima posizione l'action/horror Hope di Na Hong-Jin, già presentato a Cannes, ha debuttato con quasi 329mila euro e una media di 1.544 euro in 213 cinema e un totale di 396mila. Ottavo Shaun vita da pecora - Operazione Z.u.c.c.a. che ha incassato 201mila (-54%) con una media di 622 euro in 324 cinema e un risultato complessivo di quasi 753mila euro in due settimane. Nono l'horror Clayface ispirato al personaggio dei Dc Comics che ha guadagnato altri 192.224 euro (-58%) con una media di 1.194 euro in 161 cinema e un totale di 1 milione 744mila euro in 3 settimane. Al livello complessivo il box office nel week end ha raggiunto 7.977.251 euro con 1.006.089 spettatori in crescita del 30.98% rispetto al fine settimana del 6-9 novembre 2025 e del 7% rispetto allo scorso week-end. (ANSA).