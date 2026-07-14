(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir "alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore" del complesso, mentre "sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle". Secondo Le Soir "nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno." (ANSA).