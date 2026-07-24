(ANSA) - ONIFERI, 24 LUG - Un operaio di 18 anni è morto questa mattina all'alba in un un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località S'Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro). La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Secondo le prime informazioni, Fabrizio Pittalis, originario di Orotelli, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. All'arrivo degli operatori del 118, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro. (ANSA).