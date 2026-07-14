(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - La protezione civile al lavoro sul luogo dell'incendio alla torre Oxy di Bruxelles è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore coinvolto nel rogo. I morti trovati sono cinque. Lo ha dichiarato alla stampa sul luogo Valentina Marocchi, procuratrice del lavoro di Bruxelles. "Sul posto c'è il medico legale - spiega -. Ora ci sarà l'identificazione delle persone che abbiamo ritrovato per vedere se sono le stesse" disperse. I morti "sono cinque, probabilmente sei", ha detto. Al momento la ricerca si concentra sul primo ascensore. "Speriamo che il conto si limiti a questo". I morti "sono tutte vittime sul lavoro". (ANSA).