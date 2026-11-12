(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nei primi nove mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 15 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. E' quanto riporta l'Inps nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 - settembre 2026. Sono 6.175.770 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.744.851 figli: l'importo medio per figlio a settembre 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 177 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 di euro), a 227 euro per la classe di Isee minima (17.468,51 di euro per il 2026). (ANSA).