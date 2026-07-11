(ANSA) - RIPOSTO, 11 LUG - Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. (ANSA).