(ANSA-AFP) - MOSCA, 12 NOV - Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno esortato il presidente Vladimir Putin ad acconsentire alla partecipazione dei rappresentanti europei ai colloqui sull'Ucraina. "Se passiamo a un formato multilaterale, continueremo a fare progressi verso la risoluzione delle questioni", ha affermato Kushner durante l'incontro al Cremlino, trasmesso in televisione. Witkoff ha aggiunto di essere "fiducioso che si possano coinvolgere gli europei" nel prossimo ciclo di negoziati. (ANSA-AFP).