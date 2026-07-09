(ANSA) - TEHERAN, 09 LUG - Il vice governatore generale di Bushehr ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno attaccato un'area vicina alla centrale nucleare di Bushehr. Secondo l'agenzia Fars, il governatore ha aggiunto che anche la base militare di Choghadak e un molo per la pesca nella parte meridionale della provincia sono stati presi di mira dagli Stati Uniti oggi a mezzogiorno, precisando: "Non sono state segnalate vittime nell'attacco, che ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco tra i due paesi". Questa mattina è stato attaccato il molo di Bezoud, ad Assaluyeh (nel sud della provincia), provocando un incendio che ha coinvolto le imbarcazioni da pesca, ha riferito. (ANSA).