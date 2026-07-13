(ANSA) - TEHERAN, 13 LUG - Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due Paesi, l'Iran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia Irna. «Il nostro impegno sarà adempiuto in relazione a quello della controparte: laddove essi abbiano violato l'accordo con vari pretesti, neppure noi lo abbiamo attuato e continueremo a comportarci di conseguenza. L'Iran ha agito con serietà e buone intenzioni nei negoziati, e nessuno può accusarlo di aver violato i propri impegni. Sono stati gli americani a violare il Memorandum d'Intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli», ha aggiunto Baghaei. (ANSA).