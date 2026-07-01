(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8,0%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. Nel primo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle AP (amministrazioni pubbliche) in rapporto al Pil è stato pari al -7,8% (-8,4% nello stesso trimestre del 2025). Lo rileva l'Istat precisando che i saldi primari e correnti delle AP sono migliorati nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).