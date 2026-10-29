(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Italgas prevede per il 2026 una domanda di gas in Italia "complessivamente stabile o in lieve crescita rispetto al 2025", con andamenti differenziati tra i settori di consumo. "Parallelamente,- spiega il gruppo - nel mercato greco (dove è presente con Enaon, ndr) si conferma il ruolo del gas nel sistema energetico, e una dinamica di sviluppo delle reti di distribuzione funzionale alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti e al percorso di transizione energetica". In questo quadro, Italgas non ha evidenza di "elementi di discontinuità o criticità rilevanti relativamente alle iniziative di diversificazione delle fonti e di rafforzamento delle infrastrutture energetiche a livello nazionale ed europeo e agli investimenti in digitalizzazione e resilienza delle reti. Il gruppo continua a "monitorare l'evoluzione del contesto geopolitico internazionale, con particolare riferimento alle aree del Medio Oriente e dell'Ucraina, valutandone i potenziali impatti sul sistema energetico, senza che allo stato siano emersi effetti significativi sulla gestione operativa né sull'esecuzione del programma di investimenti". (ANSA).